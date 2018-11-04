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Обнаженная женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов (18+)

15:47 287 Читати українською
Обнаженная женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов (18+)
Обнаженная женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона Нидерландов (18+)

Во время матча второго дивизиона чемпионата Голландии Рингсбургс Бойз – Амстердам (2:6) произошел курьезный эпизод.

Как сообщает Tweede Divisie, поединок второго дивизиона чемпионата Нидерландов был приостановлен из-за появления на футбольном поле обнаженной женщины, выскочила на поле с трибун стадиона. Позже СМИ опубликовали фото женщины и видео инцидента.

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Представительница прекрасного пола пробежала все поле с флагом и никто из стюардов не решился ее остановить, она покинула пределы поля самостоятельно.

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Нидерланды футбольные курьёзы
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