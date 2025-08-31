Спортдир "россонери" Игли Таре публично подтвердил, что клуб рассматривает рокировку украинца на мексиканца. Впрочем, его коллега из Ромы Массара настроен значительно скептичнее.

Довбик получил 20 минут потенциального прощания с Ромой и запорол супермомент – "волки" берут максимум без украинца

"Обмен Довбик – Хименес? Он даже не начался, последние часы окна всегда напряженные и могут принести сюрпризы. Сейчас этого не существует. У каждого клуба есть свой центральный нападающий", – отрезал Массара.

Напомним, Довбик и Хименес стоили своим клубам около 30 млн евро. Украинец после прихода Джан Пьеро Гасперини выпал из основы Ромы. В стартовых 2 турах Серии А Артем выходил на замену, в целом получил около 40 минут, но не отметился результативными действиями.

Хименес начинал в старте Милана, однако статистика аналогичная. Напомним, у мексиканца явно есть украинские корни, а в прошлом сезоне он даже надевал футболку с девичьей фамилией своей матери – Золотарчук.

Золотарчук устроил шоу: форвард Милана мог бы играть за четыре сборные – фаны просят оставить украинскую фамилию