Обмен Довбика на "украинца" из Милана: спортивный директор Ромы сделал категорическое заявление
Спортивный директор Ромы Фредерик Массара оценил вероятность обмена Артема Довбика на Сантьяго Хименеса из Милана.
Спортдир "россонери" Игли Таре публично подтвердил, что клуб рассматривает рокировку украинца на мексиканца. Впрочем, его коллега из Ромы Массара настроен значительно скептичнее.
"Обмен Довбик – Хименес? Он даже не начался, последние часы окна всегда напряженные и могут принести сюрпризы. Сейчас этого не существует. У каждого клуба есть свой центральный нападающий", – отрезал Массара.
Напомним, Довбик и Хименес стоили своим клубам около 30 млн евро. Украинец после прихода Джан Пьеро Гасперини выпал из основы Ромы. В стартовых 2 турах Серии А Артем выходил на замену, в целом получил около 40 минут, но не отметился результативными действиями.
Хименес начинал в старте Милана, однако статистика аналогичная. Напомним, у мексиканца явно есть украинские корни, а в прошлом сезоне он даже надевал футболку с девичьей фамилией своей матери – Золотарчук.
