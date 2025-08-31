Обмен Довбика на Хименеса все еще может состояться – Рома и Милан обсуждают детали
Форвард Ромы Артем Довбик может продолжить карьеру в Милане.
Форвард Сантьяго Хименес дал свое согласие на переход в Рому из Милана. Таким образом, обмен мексиканского форварда на Артема Довбыка все еще может состояться – Ранее спортивный директор римлян Фредерико Массара публично заявил, что клубы даже не рассматривали такое развитие событий.
Теперь исход сделки зависит от того, смогут ли Рома и Милан договориться, информирует Фабрицио Романо.
Ранее Хименес был настойчив в своем желании остаться в Милане. Теперь его позиция изменилась – он сказал "да" возможному переходу в Рому.
Напомним, что ранее Артем Довбык также одобрил свой трансфер в Милан.
