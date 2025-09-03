Переговоры между Ромой и Миланом по обмену форвардами Артема Довбыка и Сантьяго Хименеса состоялись в последние дни трансферного окна, но провалились как раз перед его закрытием. По данным La Repubblica, "россонери", после того как их убедили включить опцию выкупа, установили цену в 45 миллионов евро: цифра, которая, если бы она была принята, стала бы самой высокой в истории Ромы за один трансфер.

Сделка сорвалась из-за непреодолимых финансовых препятствий и желания Хименеса остаться в Милане.

Ранее сообщалось, что Рома и Милан должны были обменяться форвардами на правах аренды. Довбик дал свое согласие на переход в Милан, а вот из Хименеса, который болеет за "россонери" с детства, это согласие пришлось выбивать чуть ли не силой.

