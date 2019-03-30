Облак согласовал новый контракт с Атлетико

Основной голкипер мадридского Атлетико Ян Облак продолжит выступления за "матрасников".

Словенский вратарь договорился об условиях нового контракта с Атлетико, сообщает AS.

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По информации издания, вскоре стороны подпишут новое соглашение. Текущий контракт Облака с мадридцами действителен до 2021 года. Зарплата словенца составит 10-12 млн евро. Улучшить финансовые условия боссы "матрасников" вынуждены были из-за постоянного интереса к 26-летнему киперу европейских топ-клубов.

В сезоне 2018/19 Ян Облак провел 28 матчей в Ла Лиге, 15 из которых – "сухие". Трижды подряд голкиперу вручали трофей Саморы – приз лучшему вратарю чемпионата Испании.