Облак отказался переходить в Челси, который предлагал за голкипера 100 млн евро

Лондонский Челси предлагал невероятные деньги мадридском Атлетико за Яна Облака.

После информации, что Тибо Куртуа покинет Челси, руководство "синих" в срочном порядке начало попытки подписания топ-голкипера.

Атлетико хочет увеличить клаусулу за Облака в 250 млн евро и вдвое увеличить его зарплату

Приоритетной целью для лондонского клуба стал вратарь Атлетико Ян Облак. Челси предложил за вратаря невероятную сумму в 100 млн евро, но получил отказ.

25-летний футболист лично отклонил предложение, поскольку хотел остаться в мадридском клубе, сообщает издание Sunday Times.

После этого, Челси переключился на вратаря Атетика Кэпу Арризабалагу, которого и подписали по 80 млн евро.

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