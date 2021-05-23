Болельщики "матрасников" и некоторые игроки клуба стали одним целым после триумфа в Ла Лиге в завершившемся сезоне.

Атлетико одержал победу над Вальядолидом (2:1) в последнем туре Примеры, что гарантировало команде Диего Симеоне золотые медали. После матча триумф праздновали все.

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В частности, эффектное действо происходило на улицах Мадрида, где к болельщикам вышел Ян Облак. Фанаты подхватили голкипера Атлетико и начали победно носить его на руках. 28-летний словенец это заслужил – он 18 из 38 поединков сезона Примеры отстоял на ноль.

"Матрасники" же опередили ближайшего преследователя – Реал – на два очка. Для Атлетико чемпионство в сезоне 2020/21 стало 11-м в истории.

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