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Облак готов покинуть Атлетико ради Манчестер Юнайтед

21:41 36 Читати українською
Облак готов покинуть Атлетико ради Манчестер Юнайтед
Ян Облак / Getty images

Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак летом может сменить команду.

Облак решительно настроен покинуть Атлетико и хочет продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

Манчестер Юнайтед планирует выплатить Атлетико клаусулу Облака, сделав его самым дорогим голкипером мира

По информации издания, голкипер недоволен тем, что руководство Атлетико не сдержало своих обещаний относительно будущего Облака.

Ян с детства болел за Манчестер Юнайтед и предпочтет переходу в ПСЖ трансфер в манкунианского клуб. При этом нынешний вратарь МЮ Давид Де Хеа, как сообщают СМИ, может перебраться в парижский клуб.

Льорис может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед

В сезоне-2018/19 Облак провел 46 матчей за Атлетико во всех турнирах, отстояв на ноль в 24 из них, а в остальных 22 встречах пропустил 38 мячей.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Ян Облак Ян Облак Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Испания
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