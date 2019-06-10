Облак готов покинуть Атлетико ради Манчестер Юнайтед

Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак летом может сменить команду.

Облак решительно настроен покинуть Атлетико и хочет продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

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По информации издания, голкипер недоволен тем, что руководство Атлетико не сдержало своих обещаний относительно будущего Облака.

Ян с детства болел за Манчестер Юнайтед и предпочтет переходу в ПСЖ трансфер в манкунианского клуб. При этом нынешний вратарь МЮ Давид Де Хеа, как сообщают СМИ, может перебраться в парижский клуб.

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В сезоне-2018/19 Облак провел 46 матчей за Атлетико во всех турнирах, отстояв на ноль в 24 из них, а в остальных 22 встречах пропустил 38 мячей.