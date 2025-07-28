Игроки женской сборной Испании с достоинством приняли поражение от Англии в финале чемпионата Европы 2025 года.

"Фурия" уступила в серии пенальти и была вынуждена довольствоваться лишь вторым местом.

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Показательная ситуация возникла на церемонии награждения. Нередко игроки хотят как можно скорее избавиться от серебряных медалей (например, капитан Динамо Виталий Буяльский даже не надел ее после поражения Шахтеру в финале Кубка Украины).

Впрочем, Айтана Бонмати поступила иначе. Обладательница последних двух "Золотых мячей" среди женщин показала серебряную медаль прямо в камеру. Капитан испанок Ирен Паредес вообще поцеловала свою награду, хоть она и с привкусом горечи.

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del mundo, enseñando a cámara la medalla de subcampeona de la Eurocopa; Irene Paredes, capitana de la selección, besándola. Grandeza absoluta. pic.twitter.com/q1Nisw4p7e — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 27, 2025

Англия одолела Испанию, отомстила за мужчин и защитила титул чемпионок Европы – такого не было 41 год