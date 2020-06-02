Обладатель "Золотого мяча" возобновил тренерскую карьеру ради клуба четвертого дивизиона

Легендарный нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен снова взялся за работу тренера.

Новым клубом 56-летнего специалиста стал скромный Шартр, который объявил о назначении на своем официальном сайте.

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Контракт Папена рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два. Шартр занял второе место группы В лиги Насьональ 2 (четвертый дивизион Франции), которая завершилась досрочно. Предыдущим наставником команды был Жан-Гай Уоллем.

Папен известен своими выступлениями в составе сборной Франции (30 голов в 54 матчах), Марселе, Милане, Баварии и других клубах. В 1991 году становился обладателем "Золотого мяча". Последний раз Папен работал тренером еще в 2015-м с Бассеном д'Аркашон.

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