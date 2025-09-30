Обладатель "Золотого мяча" ведет переговоры с участником ЧМ-2026, он – тренер-неудачник
Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана.
Футбольная ассоциация Узбекистана предложила обладателю "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро возглавить национальную сборную. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами уже начались.
Последним местом работы итальянского тренера был Динамо Загреб, в котором он продержался три месяца. Перед этим он еще меньше времени успел поработать с Удинезе.
Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на Мундиале. Ранее местная Ассоциация футбола хотела пригласить Йоахима Лева, но получила от него отказ.
