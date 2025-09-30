Футбольная ассоциация Узбекистана предложила обладателю "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро возглавить национальную сборную. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами уже начались.

Лев получил предложение от сборной Узбекистана – он уже дал ответ

Последним местом работы итальянского тренера был Динамо Загреб, в котором он продержался три месяца. Перед этим он еще меньше времени успел поработать с Удинезе.

Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на Мундиале. Ранее местная Ассоциация футбола хотела пригласить Йоахима Лева, но получила от него отказ.

