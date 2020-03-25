Обладатель "Золотого мяча" поделился причудливым рецептом противодействия коронавирусу

Экс-форвард каталонской Барселоны и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о жизни в США в условиях карантина, который ввели из-за пандемии COVID-19.

"Домашняя изоляция сильно помогает нам. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, чтобы защитить себя от этого вируса.

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Со мной жена и 80-летняя теща, о ней мы должны заботиться больше всего. Моя дочь живет недалеко от нас, но я не видел своего внука уже неделю, ведь нам нельзя рисковать. Эта инфекция очень заразна", – цитирует обладателя "Золотого мяча-1994" издание Mundo Deportivo.

Напомним, США занимают третье место в мире среди количества инфицированных коронавирусом. В стране смертельной болезнью заболело 55225 человек, зафиксировано 802 летальных случая.

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