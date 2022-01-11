Фабио Каннаваро отклонил предложение "Кадры", сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Чемпиону мира и обладателю "Золотого мяча-2006" предлагали контракт на 2 года. Впрочем, Каннаваро не рискнул экстренно приходить в команду, которой уже в марте придется встретиться с Россией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ. 48-летний итальянец сообщил о своем решении в телефонном разговоре с президентом Федерации футбола Польши.

Напомним, что на тренерский мостик "Кадры" сватали и Андрея Шевченко. Полякам пришлось искать нового тренера на место Паулу Соузы, коварно сбежавшего во Фламенго.

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