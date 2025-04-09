Легендарный Фабио Каннаваро, который выигрывал чемпионат мира и "Золотой мяч" в 2006 году, был уволен с поста главного тренера Динамо Загреб.

О решении уже сообщила пресс-служба хорватского клуба. Интересно, что Каннаваро успел проработать во главе Динамо Загреб лишь 3 месяца, дебютировав в спарринге с Шахтером.

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Остаток сезона хорватский гранд временно будет возглавлять Сандро Перкович. В общем, во главе с Фабио, Динамо Загреб провело 14 официальных поединков, но результаты не очень утешительные – третье место в чемпионате и отставание от первого Хайдука в 8 очков за поединков до конца первенства.

Напомним, Каннаваро в 2006 году выигрывал "Золотой мяч" и чемпионат мира, на пути разгромив сборную Украины в четвертьфинале. Впрочем, именитый защитник значительно хуже испортил свою репутацию, посетив Москву для участия в турнире по паделю.

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