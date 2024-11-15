Каннаваро анонсировал свой приезд в Москву на турнир по паделу. Организаторы турнира держали интригу и до последнего отказывались называть его имя. В пятницу, 15 ноября, чемпион мира 2006 года "вышел из тени".

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"Всем привет, я Фабио Каннаваро. Буду рад видеть вас на Winline LPL CUP 16 ноября. Скоро увидимся", – сказал обладатель "Золотого мяча" 2006 года в специальном ролике для своих российских друзей.

Каннаваро оказался любителем посидеть на двух стульях. В августе 2023 года он участвовал в Game4Ukraine – благотворительном матче между командами Александра Зинченко и Андрея Шевченко, который был организован в поддержку Украины.

Фабио Каннаваро поиграл за такие команды, как Наполи, Парма, Интер, Ювентус, Реал и Аль-Ахли. Он провёл 136 матчей за сборную Италии.