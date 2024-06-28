"Что поделаешь, это – футбол. Так случается. Говорят, что от одной игры многое зависит. Так оно и случилось на нынешнем континентальном первенстве. Сборной Украины в самом начале группового этапа нельзя было проигрывать. Впрочем, жизнь продолжается. Нужно двигаться вперед и доказывать свою профпригодность, а не на словах рассказывать, какие мы "крутые". Чемпионат Европы не любит "звездной" болезни. И не прощает.

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После фиаско с румынами наши ребята хоть и собрались, хорошо проведя второй тайм со словаками и весь матч с бельгийцами, однако было уже немного поздно. Что и говорить, результат 0:3 в первой игре сборной Украины очень навредил. Но как бы там ни было, а наша команда является перспективной – если, конечно, тренерский штаб создаст в ней атмосферу взаимного уважения и доверия. И чтобы футболисты, защищающие цвета сборной, не ставили деньги выше футбола и собственного достоинства. Ведь есть еще и страна, за которую нужно биться в каждом матче.

Обвинять Сергея Реброва и бросаться на него не стоит, ведь он сам себе не враг. Несмотря на факт неудачи на европейском первенстве нужно двигаться вперед, у нас есть хорошая перспектива. Наоборот, Реброву нужно помочь сделать по-настоящему конкурентоспособную команду", – сказал Беланов в комментарии UA-Football.

Напомним, в группе сборной Украины все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов, и они заняли последнее место в квартете.

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