Бывший защитник миланского Интера и Ромы Дуглас Майкон снова будет выступать в Италии.

В 2016 году Майкон покинул Рому и вернулся в Бразилию, поскольку хотел завершить карьеру на родине. Однако планы изменились, и футболист снова оказался на Апеннинах.

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Как сообщает Sky Sport, Майкон уже прибыл в Италию и вскоре подпишет контракт с клубом Сона Кальчо. Скромная команда, которая выступает в группе Б Серии D, также подтвердила эту информацию на своей странице в Фейсбук.

При этом отмечается, что вместе с Майконом переходит и его 15-летний сын. Парень будет выступать за молодежную команду Соны.

К слову, Майкон выступал за такие именитые клубы, как Манчестер Сити, Рома и Интер. Наибольшего успеха достиг в составе миланского гранда, с которыми выиграл четыре чемпионства, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, а также стал триумфатором Лиги чемпионов 2010 года.

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