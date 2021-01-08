Обладатель требла с Интером Моуринью вернулся в Европу – скромный клуб вместе с легендой подписал его сына
Бывший защитник миланского Интера и Ромы Дуглас Майкон снова будет выступать в Италии.
В 2016 году Майкон покинул Рому и вернулся в Бразилию, поскольку хотел завершить карьеру на родине. Однако планы изменились, и футболист снова оказался на Апеннинах.
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Как сообщает Sky Sport, Майкон уже прибыл в Италию и вскоре подпишет контракт с клубом Сона Кальчо. Скромная команда, которая выступает в группе Б Серии D, также подтвердила эту информацию на своей странице в Фейсбук.
При этом отмечается, что вместе с Майконом переходит и его 15-летний сын. Парень будет выступать за молодежную команду Соны.
К слову, Майкон выступал за такие именитые клубы, как Манчестер Сити, Рома и Интер. Наибольшего успеха достиг в составе миланского гранда, с которыми выиграл четыре чемпионства, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, а также стал триумфатором Лиги чемпионов 2010 года.
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