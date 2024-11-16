Бывший главный тренер грузинских Дилы и Динамо Батуми Андрей Демченко высказался об отсутствии в заявке на матчи с грузинами и албанцами вчерашнего лидера "сине-желтых" Андрея Ярмоленко.

"Говорим откровенно, не стесняясь: у Ярмоленко сейчас такая ситуация, что глаза бегут, а ножки уже не могут.

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Андрей очень долгое время имел огромное влияние на сборную Украины, принес немало пользы нашей национальной команде, прославлял нашу страну. Однако всему приходит конец – это нормальная ситуация", – сказал Демченко в комментарии Sport-Express.

Напомним, впереди у Украины два решающих поединка, которые определят дальнейшую судьбу сборной в Лиге наций – команда Реброва имеет шанс как подняться в дивизион А, так и опуститься ниже. Уже сегодня, 16 ноября, "сине-желтые" в Батуми сыграют со сборной Грузии, а во вторник, 19 ноября, сойдутся с Албанией.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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