Один из самых высокооплачиваемых музыкальных исполнителей планеты стал спонсором "трактористов", сообщает официальный сайт клуба.

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Ширан подписал с Ипсвичем 1-летний спонсорский контракт. Теперь на футболках команды будет размещен логотип концертного тура артиста. Ширан с детства болеет за Ипсвич и является частым гостем Портмен Роуд. Сумма сделки остается неизвестной.

Напомним, что Ипсвич ныне переживает не лучшие времена. "Трактор" текущий сезон провел в английской Лиге 1, где за тур до финиша чемпионата занимает 9-е место и потерял шансы на плей-офф за выход в Чемпионшип. Ипсвич стал чемпионом Англии в сезоне 1961/62, а под руководством легендарного Бобби Робсона брал Кубок Англии в 1978-м и Кубок УЕФА сезона 1980/81.

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