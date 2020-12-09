Стал известен финальный перечень претендентов на награду Globe Soccer Awards сразу в нескольких номинациях.

Globe Soccer на своем официальном сайте объявил итоговые тройки номинантов на награды, которые будут вручены по итогам 2020 года. В голосовании определят обладателей трех призов – лучшему футболисту, тренеру и клубу года.

Месси, Роналду, Салах и Роналдиньо претендуют на звание лучшего игрока XXI века – Шевченко имел шансы на трофей

Лучшие игроки: Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Роберт Левандовски (Бавария).

Лучшие клубы: Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Реал (Испания).

Лучшие тренеры: Джан Пьеро Гасперини (Аталанта), Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль).

Напомним, в прошлом сезоне Бавария стала чемпионом Германии, а также выиграла Лигу чемпионов и национальный Кубок. Ливерпуль впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, а Реал выиграл золото чемпионата Испании.

Зустріч Мессі з Роналду, пан або пропав для Шахтаря і Динамо, трилер у "групі смерті" – інтриги та розклади на фініші ЛЧ