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"Обиженных не будет": Кузнецов – о распределении премиальных в сборной Украины

08:56 45 Читати українською
"Обиженных не будет": Кузнецов – о распределении премиальных в сборной Украины
Олег Кузнецов / фото: А. Майоров

Бывший защитник Динамо Олег Кузнецов поделился мнением относительно распределения премиальных, полученных за выход на Евро-2020.

"Уверен, что обиженных не будет. Футболисты понимают, что в сборной не так много зарабатывают, как в клубах, и на большие деньги не рассчитывают. Они доверяют главному тренеру и капитану, а те справедливо распределили гонорар. Кто больше играл, тот больше и получил.

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По крайней мере, когда я работал в сборной в 2006 году, все делалось за спиной у игроков и помощников главного тренера, но даже тогда претензий никто не высказывал", – поделился Кузнецов в комментарии газете Экспресс.

Напомним, сборная Украины получила 4 млн долларов премиальных за выход в финальную часть Евро-2020.

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