Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на игру с Челси и показал довольно приличную игру на фоне отсутствия регулярной игровой практики. Первая половина прошла фактически без острых моментов – ни одного удара в створ ворот обеих команд.

Вест Хэм не удержал ничью с Челси – Ярмоленко оправдал неожиданное доверие, а Жоржиньо снова показал себя клоуном

После перерыва Челси был острее, хотя "молотки" не забывали огрызаться. Один из моментов не смог реализовать прорвавшийся правым флангом Ярмоленко, но пробил прямо в Менди. Украинец покинул поле на 73 минуте, а на 87 минуте Челси заработал пенальти – Жоржинью умудрился его не реализовать. Но "синие" вырвали победу – Пулишич с передачи Алонсо поставил точку во встрече.