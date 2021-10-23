Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар высказался об одном из ключевых эпизодов поединка Ворсклы и Шахтера (0:2) – второй желтой карточке Оливье Тиллю.

"Сергей Бойко отсудил нормально. Претензии не к арбитру, а к игроку Ворсклы, который, осознавая, что уже имеет желтую карточку, сыграл небрежно. Отпустил мяч и видел, что вратарь постелился на газоне в попытке накрыть мяч.

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Оливье Тилль же пошел в подкат "на всякий случай". Врезался в Трубина, за что и получил второе предупреждение. Обидно за интригу, потому что в равных составах Ворскла ничем не уступала Шахтеру", – цитирует Ступара UA-Футбол .

Заметим, после удаления люксембургского хавбека "горняки" сумели забить дважды усилиями Тете и Соломона и выиграли эту дуэль.

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