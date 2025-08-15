– Тяжелый матч для вас, поражение. Вы считаете, заслуженно?

– Я думаю, что если брать в целом два матча, то, наверное, больше заслужили. Но это футбол. И это за то, что мы его любим, его любят болельщики, его любят все. Поэтому иногда он тебя, можно сказать, наказывает. Очень обидно, что мы покидаем Лигу Европы.

Удаления Очеретько и Турана в видеообзоре матча ЛЕ Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – пен.)

– Сегодня два удаления, в том числе главного тренера. Что вообще тренерский штаб вам сказал после этого поражения в раздевалке?

– Мистер сказал, что он нами гордится, и нам надо уже смотреть дальше на следующий матч. У нас очень важный матч в чемпионате, будем делать выводы и двигаться дальше.

– Сегодня также была весомая поддержка украинских болельщиков. Следующая игра уже через неделю. Что можете им сказать после такого очень обидного поражения?

– Хочется, прежде всего, сказать им большое спасибо за то, что они приходят на стадион, болеют. Мы всегда чувствуем их поддержку, поэтому хочется, чтобы как можно больше их было на следующем матче на стадионе. Мы очень их будем ждать. Для нас очень-очень важна их поддержка, – цитирует Бондаря Tribuna.

Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти