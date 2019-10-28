Обидчику Мариуполя ударом с локтя выбили зубы в чемпионате Нидерландов

Известный греческий футболист Костас Митроглу испортил лицо земляку – Пантелису Хацидиакосу.

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмар разгромил эйндховенский ПСВ со счетом 4:0. На 80-й минуте встречи, когда все четыре мяча в поединке были забиты, произошел забавный и в то же время трагический случай.

Защитник алкмарцев Пантелис Хацидиакос в верховом единоборстве столкнулся со своим соотечественником и партнером по сборной Греции Костасом Митроглу и получил удар в челюсть локтем. В результате столкновения он лишился двух передних зубов.

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Интересно, что выбитые зубы Хацидиакоса, собрав в кучку, медики аккуратно положили в пакетик и вынесли с поля.

После этой победы ПСВ сравнялся по очкам с АЗ и команды делят 2-3 строчки в чемпионате.

Напомним, летом этого года именно АЗ выбил Мариуполь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – домашний матч украинская команда свела вничью, а на выезде уступила 0:4.