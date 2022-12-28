Сразу 17 игроков "пиратов" заболели COVID-19. Очевидно, матч 19-го тура Примеры против Атлетико будет перенесен, ведь у Райо Вальекано осталось всего 8 здоровых футболистов.

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Команда Андони Ираолы стала главным открытием нынешнего сезона. После 18-ти сыгранных туров Райо Вальекано расположился в зоне попадания в Лигу чемпионов. У того же Атлетико на одно очко меньше.

Украинским болельщикам Райо Вальекано прежде всего запомнился инцидентом с Романом Зозулей. Форвард должен был стать игроком этого клуба, но фанаты обвинили украинца в фашистских взглядах и заставили аннулировать соглашение.

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