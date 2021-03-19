Пресс-служба УЕФА предлагает выбрать футболиста, который на этой неделе наиболее ярко проявил себя а в рамках ЛЕ.

Накануне состоялись матчи 1/8 финала второго по рангу еврокубка. Оба украинских гранда прекратили борьбу за трофей, пропустив дальше Вильярреал и Рому.

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Интересно, что обидчики и Динамо, и Шахтера претендуют на звание лучшего игрока недели. Голосование идет на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов представлены исключительно форварды. Мислав Оршич (Динамо Загреб) забил три гола в ворота Тоттенхэма. Жерар Морено (Вильярреал) оформил дубль против киевского Динамо, Борха Майораля (Рома) также дважды огорчил голкипера Шахтера. Давид Нерес (Аякс) забил Янг Бойз лишь однажды.

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