Вильяреал и Лион согласовали трансфер Жоржа Микаутадзе, сообщает пресс-служба испанского клуба.Футболист подписал контракт с "желтой субмариной" до 2031 года.

Трансфер Довбика в Милан окончательно заблокирован – клубы не пришли к согласию в одном вопросе

По информации инсайдеров, сумма сделки составила 31 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами и 10% от перепродажи, что сделало Микаутадзе самым дорогим приобретением в истории Вильяреала.

Интересно, что испанцы активно интересовались форвардом Ромы Артемом Довбиком, однако трансфер не состоялся.

К слову, Микаутадзе забивал Украине в матче Лиги наций 2024/25, который завершился со счетом 1:1.

Довбик получил 20 минут потенциального прощания с Ромой и запорол супермомент – "волки" берут максимум без украинца