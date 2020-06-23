Обидчик Украины на Евро-2012 подписал трехлетний контракт с клубом Серии С

Французский полузащитник Жереми Менез вернулся в чемпионат Италии.

Правда, теперь экс-игрок Ромы и Милана не будет выступать в Серии А. Менез подписал контракт Реджиной, информирует официальный сайт клуба.

Берлускони повысил Монцу в классе в свой дебютный сезон

Сообщается, что 33-летний француз поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на три сезона. Реджина в нынешнем сезоне выиграла Серию С3 (чемпионат досрочно завершили) и следующую кампанию начнет во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии.

Жереми Менез заявил о себе на полную громкость в Монако в конце "нулевых", а лучший сезон в карьере провел за Милан. В кампании 2014/15 он забил 16 голов за 33 матча Серии А. Кроме того, в активе Менеза 24 матча и 2 гола в составе сборной Франции. Именно он открыл счет в матче против сборной Украины (2:0) на Евро-2012 в Донецке.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону