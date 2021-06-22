Хавбек сборной Австрии Кристоф Баумгартнер вписал свое имя в историю Евро-2020.

Баумгартнер отличился в воротах сборной Украины в возрасте 21 год и 324 дня и стал самым молодым игроком, который забивал на Евро-2020, сообщает Opta.

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Кроме этого, Кристоф стал самым юным представителем в истории сборной Австрии, который отмечался голом на чемпионатах Европы за австрийцев.

Отметим, что Австрия минимально обыграла Украину (1:0) благодаря голу Баумгартнера и оформила выход из группы C со второго места. "Сине-желтые" еще сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф как одна из 4 лучших третьих команд группового этапа Евро-2020.

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