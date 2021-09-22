Скауты "матрасников" посетили первый матч группового этапа Лиги чемпионов Шериф – Шахтер, сообщает ProTV Chişinău.

Шериф – Шахтер: УЕФА назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов

Они остались впечатлены игрой левого защитника тираспольцев – Кристиано. 28-летний бразилец отдал две голевые передачи и не позволил футболистам донецкого клуба отличиться хотя бы одним голом, а потому стал лучшим игроком матча по версии УЕФА.

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Напомним, в группе D Шериф и Реал возглавляют квартет с тремя очками, Интер и Шахтер на 3-м и 4-м местах соответственно. Тираспольская команда посетит Киев на ответный матч 7 декабря.

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