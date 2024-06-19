На своем официальном сайте "красные быки" сообщили, что 47-летний специалист продлил свой контракт. Марко Розе подписал соглашение с РБ Лейпцигом до 2026 года.

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Немец возглавил команду в сентябре 2022 года. "Красные быки" под его руководством выиграли два трофея в Бундеслиге. Лейпциг завоевал Кубок Германии в сезоне 2022/23 и Суперкубок в кампании 2023/24.

Напомним, что немецкий клуб под руководством Розе встречался с Шахтером в Лиге чемпионов 2022/23. Первый матч "горняки" выиграли 4:1, а вот во втором украинский клуб проиграл 0:4.

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