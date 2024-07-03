Эвертон официально объявил о подписании 24-летнего сенегальца. Контракт рассчитан до июня 2029-го.

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Инсайдеры раскрывают сумму сделки между Марселем и Эвертоном – 18,5 млн евро, еще 1,5 млн предусмотрены бонусами. Провансальцы лишь год назад приобрели Ндиайе из Шеффилд Юнайтед за 17 млн евро. Хавбек оформил 4 гола и 5 ассистов в 46 матчах сезона. В частности, забивал Шахтеру в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы.

Ндиайе стал вторым новичком Эвертона в межсезонье после Тима Айрогбунама из Астон Виллы (11 млн евро).

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