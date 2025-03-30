Пресс-служба "быков" сообщила об уходе Марко Розе. Наставник покинул РБ Лейпциг вместе со своими помощниками.

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"Мы очень долго верили в наше сотрудничество с Марко и его командой и до сих пор пытались сделать все, чтобы вместе изменить ситуацию. Учитывая развитие событий и длительное отсутствие результатов, твердо убеждены, что нам нужен новый импульс на оставшуюся кампанию, чтобы достичь наших целей на сезон. Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерский штаб за последние два с половиной года, за успех, которого мы достигли вместе, и за их преданность клубу", – цитирует клубный сайт Марселя Шефера.

Розе возглавил команду в сентябре 2022 года. "Красные быки" под его руководством выиграли два трофея. Лейпциг завоевал Кубок Германии в сезоне 2022/23 и Суперкубок 2023/24.

Сейчас "быки" находятся на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги с 42 баллами. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на три пункта. Стоит заметить, что Лейпциг провалился в ЛЧ в текущем сезоне, набрав лишь три балла в восьми матчах.

Напомним, что немецкий клуб под руководством Розе встречался с Шахтером в Лиге чемпионов 2022/23. Первый матч "горняки" выиграли 4:1, а вот во втором украинский клуб проиграл 0:4. Кроме того, Розе устраивал избиение дончан в сезоне ЛЧ 2020/21. Тогда немецкий специалист руководил Боруссией М, которая одолела Шахтер с общим счетом 10:0 на групповом этапе.

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