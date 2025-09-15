Панатинаикос на официальном сайте сообщил об увольнении Руя Витории и его тренерского штаба.

Других деталей греческий клуб не разглашает. Впрочем, последние результаты команды (ни одной победы в последних трех матчах, две ничьи и поражение) вполне могли стать причиной такого резкого решения руководства.

Напомним, что Панатинаикос во главе с Руем Виторией выбил Шахтер в квалификации Лиги Европы, одолев "горняков" в серии пенальти. После этого греки прошли турецкий Самсунспор и вышли в основной этап Лиги Европы. В чемпионате же Панатинаикос после 2-х туров расположился на 12 месте из 14-ти, имея лишь 1 очко в активе.

