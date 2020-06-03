Обидчик Шахтера должен стать новым тренером Зозули – СМИ раскрыли единственное условие

Украинский представитель Сегунды Роман Зозуля может получить нового наставника.

Бывший наставник загребского Динамо Ненад Бьелица, которого активно сватают в Фенербахче, может возглавить Альбасете, сообщает издание Fotospor.

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Клуб нашего Романа Зозули уже достиг соглашения с хорватом – 48-летний специалист возглавит команду при условии, если она не вылетит из Сегунды. К слову, выбор Альбасете не случаен – Бьелица с 1993 по 1996 годы достаточно успешно защищал цвета "механического сыра".

Напомним, крупнейших тренерских успехов Ненад достиг с загребским Динамо, с которым дважды завоевывал золото хорватского первенства, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также выводил команду в 1/8 Лиги Европы, а в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона дважды отобрал очки у донецкого Шахтера, не позволив "горнякам" выйти из группы.

Альбасете после 30 туров занимает в турнирной таблице 18 место, набрав 35 очков.

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