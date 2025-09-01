Элиф Элмас хорошо провел вторую часть сезона в аренде в составе Торино и привлек внимание Наполи. Чемпионы Италии захотели вернуть 25-летнего хавбека, которого зимой 2023 года продали в РБ Лейпциг за 25 миллионов евро. Элиф так сильно хотел вернуться в Неаполь, что бунтовал и отказывался тренироваться с РБ Лейпциг.

Наполи хочет подписать обидчика сборной Украины – Хавбек игнорирует тренировки и ускоряет свой трансфер

Как информирует официальный сайт Наполи, македонец был арендован с правом выкупа.

В составе Наполи Элмас выиграл Скудетто в сезоне 2022/23. Он провел за "адзурри" 189 матчей, забив 19 голов и отдав 10 голевых передач. В Неаполе его ценили за универсальность: Элиф мог закрыть любую позицию, на которую его ставили.

Напомним, что Элмас в составе сборной Северной Македонии отметился забитым мячом в ворота сборной Украины в квалификации к Евро-2024. Тот матч завершился победой "желто-голубых" 3:2.

