Брайтон официально объявил о переходе Максима де Кейпера из Брюгге. Защитник подписал контракт с "чайками" до 2030 года.

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По информации Бена Джейкобса, Брайтон заплатил Брюгге за 24-летнего игрока 20 миллионов евро. Стоит заметить, что Милан также интересовался де Кейпером, и видел в нем альтернативу Александру Зинченко.

Максим – воспитанник Брюгге. В целом он сыграл в 114 матчах, в которых забил девять голов и отдал 22 ассиста. Де Кейпер вызывается в сборную Бельгии. В Лиге наций 24-летний защитник играл против украинцев в и отметился голом.