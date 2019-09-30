Обидчик сборной Украины на Евро-2016 объявил о завершении карьеры

Защитник сборной Северной Ирландии Гарет МакОули завершил профессиональную карьеру футболиста.

Бывший футболист Лестера, Вест Бромвича и сборной Северной Ирландии Гарет МакОули объявил о завершении карьеры.

Бербатов официально объявил о завершении карьеры

"Я знал, что прошлый сезон станет последним, и уверен, что иду вовремя. Для меня было честью играть в замечательных клубах и работать под руководством тренеров, которые помогли мне в моей карьере. Я наслаждался каждой секундой в футболке сборной Северной Ирландии. Всегда буду благодарен за ту поддержку, которую мне предоставили", – написал 39-летний МакОули на своей странице в социальной сети Твиттер.

В Англии футболист также выступал за Линкольн Сити и Ипсвич. За национальную команду МакОули провел 80 матчей, забил 9 голов.

Напомним, что Гарет был признан лучшим игроком матча Евро-2016 Украина – Северная Ирландия (0:2). Защитник Вест Бромвича отметился голом в ворота сборной Украины на 49 минуте.

11 блестящих игроков, которым за 33, но они доказывают, что возраст – это просто число