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Обидчик сборной Украины на Евро-2016 объявил о завершении карьеры

11:48 114 Читати українською
Обидчик сборной Украины на Евро-2016 объявил о завершении карьеры
Гарет МакОули / Фото из открытых источников

Защитник сборной Северной Ирландии Гарет МакОули завершил профессиональную карьеру футболиста.

Бывший футболист Лестера, Вест Бромвича и сборной Северной Ирландии Гарет МакОули объявил о завершении карьеры.

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"Я знал, что прошлый сезон станет последним, и уверен, что иду вовремя. Для меня было честью играть в замечательных клубах и работать под руководством тренеров, которые помогли мне в моей карьере. Я наслаждался каждой секундой в футболке сборной Северной Ирландии. Всегда буду благодарен за ту поддержку, которую мне предоставили", – написал 39-летний МакОули на своей странице в социальной сети Твиттер.

В Англии футболист также выступал за Линкольн Сити и Ипсвич. За национальную команду МакОули провел 80 матчей, забил 9 голов.

Напомним, что Гарет был признан лучшим игроком матча Евро-2016 Украина – Северная Ирландия (0:2). Защитник Вест Бромвича отметился голом в ворота сборной Украины на 49 минуте.

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Мир Гарет МакОули Гарет МакОули Вест Бромвич Вест Бромвич Северная Ирландия Северная Ирландия Лестер Сити Лестер Сити Линкольн Сити Линкольн Сити Ипсвич Ипсвич
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