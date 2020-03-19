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Обидчик сборной Украины может стать самым дорогим трансфером на продажу в истории Лилля

19:20 42 Читати українською
Обидчик сборной Украины может стать самым дорогим трансфером на продажу в истории Лилля
Виктор Осимхен / Getty Images

Лилль собирается дорого продать свою очередную звезду, на которую охотятся признанные гранды Европы.

Французский клуб определился с ценой на форварда Виктора Осимхена, информирует Le 10 Sport.

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"Доги" хотят получить за 21-летнюю звезду шальные 100 млн фунтов. Лилль знает об интересе европейских грандов к Осимхену, поэтому торги будут серьезными. На нападающего претендует Реал, а также три английских гранда – Ливерпуль, Челси и Тоттенхэм. Если кто-то согласится на условия Лилля, то нигерийский талант станет самым дорогим трансфером на продажу в истории клуба – пока это звание удерживает Николя Пепе, за которого Арсенал выложил 80 млн евро.

Статистика Осимхена в сезоне 2019/20 – 13 голов и пять ассистов в 27 матчах за Лилль. Отметим, что нигериец также является одним из лидеров своей национальной сборной. Он забил один из голов в ворота сборной Украины в сентябрьском товарищеском матче (2:2).

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