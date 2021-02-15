Виталий Шумский получил признание, став лучшим тренером 14-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

Гладкий стал лучшим игроком 14-го тура УПЛ – форвард Зари затмил героев Динамо и Львова

Наставник Львова получил 4,6 из 5 возможных баллов от всеукраинского объединения тренеров. Подопечные Шумского на выезде уверенно преодолели Минай, за который дебютировал Артем Милевский. "Сине-золотые львы" оттолкнулись от зоны вылета, поднявшись на 10 место.

В следующем туре Премьер-лиги Львов будет принимать Колос. Матч запланирован на субботу, 20 февраля.

Львов удержал тяжелую победу над Минаем – Милевский дебютировал за "лис" в УПЛ, но не забил