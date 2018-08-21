Обидчик Мариуполя Бордо готов побить трансферный рекорд

Французский Бордо готов выложить за нападающего Флуминенсе Педро 17 млн евро.

Бордо готов приобрести нападающего Флуминенсе Педро, сообщает портал HITC.

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Французский клуб готов отдать за форварда рекордные для клуба 17 млн евро.

Также сообщается, что деньги, которые клуб получил от продажи Малкома в Барселону, клуб направит на повышение зарплат лидерам команды.

В 2018 году 21-летний Педро сыграл уже 39 матчей и забил 19 голов.