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Обидчик Мариуполя Бордо готов побить трансферный рекорд

20 августа 23:13 43 Читати українською
Обидчик Мариуполя Бордо готов побить трансферный рекорд
Педро / Фото: соцсети

Французский Бордо готов выложить за нападающего Флуминенсе Педро 17 млн евро.

Бордо готов приобрести нападающего Флуминенсе Педро, сообщает портал HITC.

Украинцы имеют исторический шанс – когда Динамо и другие участники плей-офф в последний раз выходили в Лигу чемпионов и где смотреть

Французский клуб готов отдать за форварда рекордные для клуба 17 млн евро.

Также сообщается, что деньги, которые клуб получил от продажи Малкома в Барселону, клуб направит на повышение зарплат лидерам команды.

В 2018 году 21-летний Педро сыграл уже 39 матчей и забил 19 голов.

Теги
Бордо Бордо Франция Трансферы Флуминенсе Флуминенсе
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