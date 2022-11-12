Форвард Брентфорда Айвен Тоуни своим перфомансом в игре против Манчестер Сити приблизился к Эрлингу Холланду по интересному показателю.

Тоуни уже третий раз в этом сезоне отметился двумя голами или более в одном матче, сообщает Opta.

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча

Английский нападающий трижды забивал Лидсу и еще по дублю отправлял в ворота Брайтона и Манчестер Сити. По этому показателю Тоуни уступает только Холанду. Норвежец забивал два или более голов в 5 поединках, однако не забил Брентфорду.

Напомним, что Брентфорд благодаря дублю Тоуни сенсационно победил Манчестер Сити на выезде (2:1). В общей сложности, Айвен в 16 матчах отличился 11 голами и 3 ассистами.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв