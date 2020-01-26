Обидчик Лунина заработал резонансное удаление в матче против Атлетико

Голкипер Леганеса Иван Куэльяр стал фигурантом неприятного эпизода во время матча 21-го тура Ла Лиги против Атлетико (0:0).

Вратарь оказался в эпицентре внимания объективов уже в компенсированное ко второму тайму время. Куэльяр устроил спор с фанмы мадридцев, которые находились за его воротами.

Лунин стал самым дорогим голкипером Сегунды, опередив Люку Зидана

35-летний голкипер упал на газон, демонстрируя, что якобы в него бросили каким-то предметом. Арбитр встречи не оценил провокацию испанца и показал ему желтую карточку, которая стала для Ивана второй. Место в воротах из-за отсутствия доступных замен был вынужден занять защитник Хонатан Силва.

Однако даже после этого Куэльяр не успокоился, а начал что-то доказывать игрокам Атлетико. Впоследствии дискуссия переросла в настоящую массовую потасовку.

Добавим, что именно Куэльяр был главным конкурентом Андрея Лунина за место в стартовом составе Леганеса, в котором украинец провел прошлый сезон на правах аренды и сыграл всего 7 матчей.

"Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна