Новым главным тренером Хоффенхайма стал Кристиан Ильцер, сообщает официальный сайт клуба.

Соперник Динамо по Лиге Европы уволил тренера – он хочет переманить наставника у клуба из Лиги чемпионов

47-летний специалист ради работы в немецкой Бундеслиге покинул австрийский Штурм. Отмечается, что Кристиан подписал с Хоффенхаймом долгосрочный контракт. Другие детали сделки не указаны.

На посту он заменил Пеллегрино Матараццо, который оставил команду с 9-ю очками на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Германии.

Напомним, Ильцер начал полноценную тренерскую карьеру в июле 2017 года в Хартберге (до этого более 10 лет работал ассистентом в разных клубах). Впоследствии были Вольфсберг, Аустрия и Штурм (принял в 2020 году). В 2023-м выиграл Кубок Австрии, а в прошлом сезоне оформил дубль (чемпионат и Кубок) и вывел команду в Лигу чемпионов.

К слову, Хоффенхайм был соперником Динамо в Лиге Европы и нанес киевлянам обидное поражение со счетом 2:0.

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