В понедельник состоялись 4 матча чемпионата Франции. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Лига 1, 17 тур

Страсбур – Труа – 2:3

Голы: Диалло, 41, Дукуре, 54 – Рипар, 16, Рони Лопеш, 20, Шавалерен, 78

Лилль – Реймс – 1:1

Голы: Дэвид, 32 – Каюсте, 79

Монпелье – Марсель – 1:2

Голы: Саванье, 90+1 – Тавареш, 47, Эстеве, 61 (аг)

Удаление: Тавареш, 87 (Марс.)

Ренн – Ницца – 2:1

Голы: Терье, 5, Бурижо, 89 – Баркли, 21

Страсбур продолжил свою серию без побед до 7 матчей. Эльзасцы отыгрались с 0:2 против Труа, но под занавес встречи пропустили в третий раз и уступили.

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Лилль Паулу Фонсеки не удержал преимущество над Реймсом. Джонатан Дэвид вывел "догов" вперед, однако во второй половине Каюсте установил окончательные 1:1. Марсель относительно уверенно разобрался с Монпелье. Главной персоной встречи стал Нуну Тавареш, который принадлежит Арсеналу и когда-нибудь еще может создать проблемы Александру Зинченко. Пока португалец развлекается во Франции – эффектный гол и удаление за хамский удар по ногам соперника.

Центральный матч дня проводили Ренн и Ницца. Баркли роскошным дальним ударом сравнял счет после быстрого гола Терье. Все катилось к ничьей, если бы Бурижо на 89-й не принес победу обидчику Динамо. Ренн вполне реально претендует на зону ЛЧ, а вот Ницца застряла в середине таблицы.

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