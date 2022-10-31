АЕК Ларнака может быть очень доволен своими результатами в течение недели.

Чемпионат Кипра, 9 тур

АЕК Ларнака – Кармиотисса – 4:0

Голы: Альтман, 1, 18, 64 (пен.), Дюрчо, 90+6

В четверг АЕК расписал ничью с Динамо и гарантировал себе евровесну в Лиге конференций. Сегодня же "воины" раздавили Кармиотиссу, которую возглавляет не чужой Киеву человек – Александр Хацкевич.

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Отдельно следует отметить Омри Альтмана, проведшего лучшую неделю в своей карьере. 28-летний вингер АЕКа дважды забивал Динамо, а теперь вообще оформил хет-трик. До этого у Альтмана был всего один гол в сезоне – еще 18 августа расстраивал СК Днепр-1 в квалификации Лиги Европы! Добил Кармиотиссу Дюрчо, которому удался элегантный удар в компенсированное время.

Победа позволила хозяевам выскочить из седьмого на четвертое место чемпионата Кипра. Команда Хацкевича имеет на 6 очков меньше и идет только десятой среди 14 участников.

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