Реал Сосьедад определился со специалистом, который будет работать с командой в следующем сезоне.

"Бело-голубые" недавно сообщили, что Иманоль Альгуасиль покинет свой пост после завершения сезона. Наставнику, который выигрывал с клубом Кубок Испании в 2020 году, уже нашли замену.

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Реал Сосьедад объявил на своем официальном сайте, что команду в следующем сезоне возглавит Серхио Франсиско. Соглашение со специалистом подписали до 2027 года.

Серхио Франсиско – воспитанник Реал Сосьедада. Он успел поиграть за Реал Унион, Химнастик и Замору. В 2014 году испанец начал тренерскую карьеру, а затем вернулся в родной клуб и возглавил вторую команду Реал Сосьедада.

К слову, "бело-голубые" в текущем сезоне играли против Динамо на общей стадии Лиги Европы. Киевляне проиграли в противостоянии с Реал Сосьедадом со счетом 0:3.

Напомним, что руководство клуба из Сан-Себастьяна рассматривало на должность тренера наставника Цыганкова Мичела, а также Хулена Лопетеги.

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