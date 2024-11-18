Талант монегасков приехал на вечеринку по случаю дня рождения друга в город Корбей-Эссонн, что в 30 км к югу от Парижа. Это был вечер субботы (16 ноября).

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18-летний Иленихена вышел на улицу с еще одним товарищем и собирался ехать домой. Впрочем, возле автомобиля парней ждали 4 грабителя в капюшонах и с пистолетами, информирует Le Parisien. Они приказали форваду Монако отдать его роскошную обувь, iPhone и ключи от Volkswagen Golf. Иленихена немедленно подчинился.

По дороге преступники умудрились попасть в ДТП, покинули авто, но смогли убежать пешком. Иленихена обратился в полицию, которая начала расследование.

Летом нападающий перешел из Антверпена в Монако за 19 млн евро и успел забить 2 гола в 14 матчах. В частности, удар Иленихены похоронил Барселону в первом туре ЛЧ.

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