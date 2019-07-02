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Оби Микел перешел в Трабзонспор

13:52 31 Читати українською
Оби Микел перешел в Трабзонспор
Джон Оби Микел / Getty Images

Полузащитник Джон Оби Микел переехал в чемпионат Турции.

Нигериец подписал контракт с Трабзонспором, информирует официальный сайт клуба.

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Последней командой Оби Микела был английский Мидлсбро. Сейчас 32-летний хавбек защищает цвета родной сборной на Кубке африканских наций. Его соглашение с четвертой командой турецкой Суперлиги рассчитано на два года.

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Оби Микел известен благодаря выступлениям за лондонский Челси, с которым выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году.

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Трансферы Джон Оби Микел Джон Оби Микел Челси Челси Трабзонспор Трабзонспор Турция Мидлсбро Мидлсбро
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